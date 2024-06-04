X Международный фестиваль искусств Чайковского представили в Подмосковье

3 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная юбилейному Международному фестивалю искусств П. И. Чайковского. Программа начнется 21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Одной из важных особенностей фестиваля является проведение концертов под открытым небом. Музыканты представляют свое творчество на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника. Художественным руководителем проекта является Герой Труда РФ и Народный артист СССР Юрий Башмет:

«Для меня это очень большая ответственность, поскольку Петр Ильич Чайковский — мой любимый композитор с детства. Из-за него я начал заниматься классической музыкой, поскольку его лаконичными интонациями, гениальными мелодиями и гармонией можно наслаждаться вечно. Мы должны гордиться тем, что мы не просто его помним, ведь Чайковский — это целое явление, которое нас объединяет и делает чувственными людьми. Ответственность в тот момент, когда исполняешь его музыку, гораздо выше, поскольку в ней неприемлемы фальшь и неискренность. Находясь на сцене в Клину будто бы получаешь невероятный допинг в этом направлении — ты находишься там, где дух Чайковского, который помогает, дает полную свободу, благодаря чему ты возвышаешься. Он был не только гением мелодии и гармонии, но и умнейшим человеком».

Фестиваль искусств П. И. Чайковского — одно из главных летних культурных событий страны, реализуемое в рамках программы «Лето в Подмосковье». По словам заместителя министра культуры и туризма Московской области Павла Родина, Подмосковье является лидером по количеству проводимых мероприятий, а фестиваль Чайковского — это визитная карточка региона:

«В этом году мы проводим юбилейный фестиваль. Он стал настоящей традицией и ежегодно стремится к разнообразию концертных программ. Концерты, звучащие из года в год в музее, дарят незабываемые впечатления тысячам гостей. Фестиваль постоянно развивается, а его программы расширяются, что вызывает неподдельный интерес у публики. Билеты на него очень сложно достать — они распродаются практически в первые дни фестиваля».

Музей-заповедник П. И. Чайковского — одна из крупнейших концертных площадок, где проходит около двухсот концертов за год. Фестивали, проводимые на его территории, сопровождаются выставочными проектами. Один из них будет организован специально к открытию X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского.

«На входе мы организуем выставку, которая будет встречать гостей фестиваля. Она посвящена десятилетию нашего проекта. Этот год знаковый для нас по многим позициям — десять лет фестивалю и скромный юбилей у музея. В этом году нам исполняется 130 лет. Как всегда, мы удивим зрителей. Первое — это сцена. Не буду раскрывать все секреты, но это будет ярко и необычайно. Также в этом году меняется конфигурация зала — это будет амфитеатр, благодаря чему верхним рядам будет лучше видно сцену. Безусловно, мы готовим всю инфраструктуру. Это и гримерные для наших артистов, и фудкорт для наших посетителей, и возможность зайти в музей с разных сторон и дорожек. Все это делается для того, чтобы зрителям было максимально удобно в рамках фестиваля в формате open-air», — рассказал директор музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов.

Для городского округа Клин фестиваль Чайковского — масштабное культурное и знаковое событие. Ежегодно на концерты в музей-заповедник приезжают не только со всего Подмосковья, но и из других регионов страны.

«В рамках стратегии нашего губернатора Андрея Воробьева Клин по сути стал новым туристическим кластером Подмосковья. У нас открываются новые гостиницы (10 лет назад в городе не было ни одной), кафе, рестораны, сувенирные лавочки. Инвесторам стал интересен бизнес по производству брендированной продукции. Округ становится красивее и уютнее. В рамках Национальных проектов в Клину благоустраиваются вело-пешеходные маршруты, парки, набережная, арт-пространство улицы Чайковского и другие локации. Наша задача — подарить жителям и гостям округа ощущение комфорта и уюта, желание возвращаться в Подмосковный Клин снова и снова», — рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину. Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет– молодым дарованиям России». Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Фестиваль завершится 30 июня 2024 года. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации г. о. Клин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.