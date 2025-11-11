«Walk My Walk» стала первым супертреком, созданным искусственным интеллектом
ИИ-проект Breaking Rust впервые в истории возглавил чарт Billboard
Кантри-композиция «Walk My Walk» проекта Breaking Rust, полностью созданная искусственным интеллектом, возглавила авторитетный чарт Billboard, сообщает РБК.
По данным Newsweek, это первый в истории случай, когда ИИ-трек достигает таких высот.
Загадочный исполнитель, представленный лишь стандартным изображением мужчины в ковбойской шляпе, начал публиковать музыку на Spotify только в 2025 году, но уже набрал более 2 миллионов ежемесячных слушателей.
Несколько его песен, включая «Livin’ on Borrowed Time» (4 миллиона прослушиваний) и сам хит «Walk My Walk» (3 миллиона прослушиваний), демонстрируют растущую популярность искусственно созданной музыки.
