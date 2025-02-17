Выставку современного искусства «Замочная скважина» открыли в Домодедово

Порядка 300 человек посетило открытие выставки «Замочная скважина. Встреча взглядов». На ней представлены необычные сочетания живописных работ, репродукций и инсталляций, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вы окунаетесь в новый мир необыкновенных мыслей, фантазий художника. Возможно, каждый для себя почерпнет что-то интересное и выйдет с новыми мыслями, мироощущением, мировоззрением. Это и есть задача нашего проекта», — сообщил главный инспектор отдела культуры и туризма Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации г. о. Домодедово Екатерина Зубкова.

Авторы «Замочной скважины» — современные художники Сергей Лукьянов и Владимир Пронин. Последний на выставке представил свои инсталляции. Занимается художественным ремеслом он уже четверть века.

«Я в детстве, с юности, занимался в кружке археологии, и мы ездили по археологическим партиям. Оттуда и пошла моя любовь ко всем этим старым вещам. Естественно, я их собираю, реставрирую, чищу, и теперь я их применяю уже в своем творчестве», — сказал Владимир Пронин, автор выставки, художник.

Сергей Лукьянов также представил свои художественные работы. По его словам, в них каждый найдет собственное прочтение.

«Я характеризую свое творчество, как изобразительную метафору или картины-притчи, или аллегории, или как романтический символизм», — сказал автор выставки, художник, живописец Сергей Лукьянов.

На открытии выставки с приветственным словом выступил председатель совета домодедовской Торгово-промышленной палаты Александр Пашков.

«В первую очередь я хочу, конечно, поздравить наших художников, которые сегодня замечательную выставку такую организовали для жителей города Домодедово. Всей команде, всем, кто причастен, я желаю успехов на этом творческом пути и хорошего настроения», — сказал председатель совета домодедовской Торгово-промышленной палаты Александр Пашков.

Открытие выставки дополняла тематическая фотозона и номера танцевального коллектива.

«Заглянуть» в замочную скважину можно до 10 марта по адресу: Каширское шоссе, дом 63. Вход свободный.

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