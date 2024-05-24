Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей

24 мая Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость — восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края. Мальчик приехал на мероприятие вместе с родителями — Ларисой и Дмитрием, сообщает пресс-служба дирекции выставки достижений «Россия».

Путешествие в Тобольск

На торжественной церемонии поздравления, которая прошла в «Доме полимеров», где расположена композиция СИБУР, Кирилл получил сертификат на путешествие в Тобольск всей семьей. Этот город опровергает стереотипы о Сибири, раскрывает богатую историю, гастрономию, культуру, духовность этого края. Теперь он доступен для туристов — здесь построили аэропорт. Более 1 млн туристов посещают это место каждый год.

Кирилл признался, что проезжает через Москву ежегодно, но выставку семья решила посетить первый раз. Его мама Лариса не ожидала, что кто-то из них станет юбилейным гостем.

«Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — добавила она.

Юбилейные посетители проследуют по местам детства уроженца Тобольска, ученого, новатора Дмитрия Менделеева. В этом году отмечается 190 лет со дня его рождения. Старовы смогут посетить наследие Менделеева — «гиганта на Иртыше» или ЗапСибНефтехим» — крупнейший в стране комплекс по производству синтетических материалов, из которых потом делают незаменимые в повседневной жизни вещи.

Как выставка «Россия» встретила гостей

14-миллионых посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки «Россия» Ольга Бинда. Она отметила, что Старовы стали первыми гостями-миллионниками, попавшими на цветущую выставку.

«У нас начался фестиваль «Будущее в цветах» — мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка — это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха», — высказалась Бинда.

В том числе семье предоставят трансфер до Тобольска и обратно. Член правления — исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров рад, что выставка «Россия» дает возможность миллионам туристам и жителям страны познакомиться с достижениями отечественной науки, промышленности и техники.

«В свою очередь, «Дом полимеров» и программы промышленного туризма предприятий СИБУРа продолжают знакомить широкую публику с достижениями современной нефтегазохимии», — добавил Макаров.

Другие гости-миллионники и достижения выставки

13-миллионый гость посетил выставку 16 мая. Татьяна Ясюкович приехала на мероприятие с дочерью и внуками — 16-летним Владом и 3-летней Сашей. Семья отправилась путешествовать в Кировскую область.

10-миллионным гостем стал житель Ярославля Константин Панфилов. Он приехал в Москву вместе с женой. От госкорпорации «Росатом» семья получила подарок — путешествие в Мурманск, где они посетят первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин» и ледокол ФГУП «Атомфлот».

5-миллионный посетитель Алексей Максимов вместе с женой и двумя детьми приехал на выставку 22 февраля из Волжского Волгоградской области. Они отправятся в путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».

На выставке-форуме «Россия» для гостей собрали самые важные достижения страны из 89 регионов. Она проходит на ВДНХ с 4 ноября по 8 июля.