Выставку работ юных мытищинцев представили в честь юбилея студии «Оранжевый кот»

В Мытищинском историко-художественном музее состоялась творческая встреча с педагогами и учениками студии «Оранжевый кот», приуроченная к ее 10-летию. Посетителям представили выставку детского творчества, в которую вошли более 50 работ учащихся, выполненных в различных техниках, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Руководитель студии Марина Любимова и педагог Олеся Осипова поделились с гостями мероприятия интересными историями о том, как создавалась студия, как было придумано ее название, какие дисциплины здесь преподают, рассказали о процессе обучения.

В программу также вошли увлекательные мастер-классы по ручной лепке из глины, рисованию масляной пастелью и другим интересным техникам.

Студия-мастерская «Оранжевый кот» организована профессиональными художниками Олесей Осиповой и Мариной Любимовой. Им хотелось реализовать свой огромный творческий и многолетний педагогический опыт.

Формат мастер-классов и занятий, небольшие группы детей, творческая атмосфера и индивидуальный подход, свободное перемещение по мастерской, использование множества материалов и техник. Все для полета фантазии и творческого развития. Воспитать любовь к искусству, помочь раскрыться внутреннему миру ребенка, научить видеть прекрасное, позволить фантазировать и воплощать свои фантазии, самовысказываться и самовыражаться — главная задача обучения в творческой мастерской.

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