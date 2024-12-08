Выставку по мотивам сказки «Снежная Королева» можно посетить в Подмосковье

В картинной галерее им. Горшина городского округа Химки проходит выставка по мотивам сказки «Снежная Королева». На стендах — более 30 подлинных эскизов мультипликаторов, уникальные слайды и декорации советского мультфильма. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый эскиз — это небольшая история, наполненная магией и волшебством. Гости могут оценить мастерство художников, которые вдохнули жизнь в персонажей и декорации, ставшие символами детства для многих поколений.

Кроме того, здесь представлены уникальные слайды, которые помогут воссоздать атмосферу той эпохи. Это не просто выставка — это настоящий путь в мир фантазии, где каждый сможет почувствовать себя частью этой удивительной истории.

Увидеть эти экспозиции может любой желающий до 31 января.

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