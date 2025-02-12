В городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» начала работу выставка детского творчества «Защитниками Отечества — гордимся!». Более 80 ребят в возрасте от 5 до 17 лет представили 90 работ.

В них авторы изобразили отважных героев современности и прошлых эпох, вставших на защиту отечества. Произведения выполнены в разнообразных жанрах и техниках изобразительного искусства.

«Ребята постарались выразить своё отношение к празднику в трогательных сюжетных композициях и в портретах с изображением сильных и смелых воинов различных эпох. Мы посвящаем выставку сильным духом, смелым людям. Огромная благодарность педагогам, старанием которых в детях поддерживается чувство патриотизма», — рассказала директор ГЦНТиД «Лепсе» Наталья Никитина.

В экспозиции можно увидеть необычные работы декоративно-прикладного творчества. Среди них — патриотические диорамы и композиции, созданные в технике лепки из полимерной глины. Представлены сделанные руками ребят различные типы оружия, изготовленные в технике резьба по дереву.

Посетить выставку можно до 24 февраля.

Вход свободный.

Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 113, ГЦНТиД «Лепсе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.