Выставки «Цветочная Рапсодия» и «Лоскутный Коктейль» открылись в Домодедове

Нина Владимировна, жительница микрорайона Барыбино, начала свой путь в живописи в возрасте 58 лет, и с тех пор ее творчество завоевало сердца многих. По ее словам, «начала, когда мне было 57. Объявление прочитала: научим рисовать за 18 часов. Я, конечно, удивилась. Как это может быть такое, но видела, что девчонки красиво нарисовали, и я…».

Попробовав рисовать, Нина Владимировна не смогла остановиться. За 18 лет упорного труда она была принята в Профессиональный союз художников России и сегодня может похвастаться более двухсот картинами, многие из которых она дарит, а некоторые украшают частные коллекции. В живописи Нина Кирюшина нашла настоящее счастье: «смотришь — пустой холст. Один мазок, второй мазок — картина оживает. А если это цветок? Он тебе еще улыбается, смотрит, говорит: смотри, как ты меня нарисовала».

В рамках выставки «Лоскутный коктейль» можно увидеть работы сразу 17 авторов из разных уголков России. Название выставки выбрано не случайно: однажды в жаркий день крымские лоскутницы предложили создавать салфетки по цветам освежающих коктейлей. Ольга Кузьмина, ведущий методист центральной библиотеки имени Анны Ахматовой, рассказала об инициативе: «мы активно включились в эту творческую акцию и предложили организовать выставку в нашей библиотеке всех лоскутных изделий, которые будут сшиты по этой акции».

На выставке представлено 55 лоскутных салфеток, выполненных в самых разных техниках, каждая из которых является маленьким произведением искусства. Ольга Кузьмина отметила, что «разные авторы постарались передать колорит этих летних, жарких, прохладительных напитков, соединив, казалось бы, не соединяемое — лоскутное творческое шитье с жидкостью».

Выставка «Цветочная Рапсодия» будет работать до 20 сентября, а «Лоскутный коктейль» останется в библиотеке до конца октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.