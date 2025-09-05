Выставки различной направленности работают в библиотеках Подмосковья

В библиотеках региона на постоянной основе действуют 85 выставок. Ежегодно для посетителей открываются более 240 временных экспозиций. Порядка 600 тыс. читателей ежегодно посещают выставки в библиотеках, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Все чаще темой для выставок становятся история, старинные предметы быта, винтажные вещи — от посуды до бытовой техники. Много выставок, рассказывающих о поэтах, писателях и деятелях культуры. Есть экспозиции, посвященные народному быту.

Так, выставочные зоны со старинными предметами народного быта и с изделиями народных промыслов есть в Центральной библиотеке Волоколамска, в Софринской городской библиотеке, г. о. Пушкинский, в Савельевской библиотеке, м. о. Истра.

В музее при Деденевской сельской библиотеке, Дмитровский м. о., свыше двухсот предметов старинного быта и интерьера, книги, картины, экспонаты времен Великой Отечественной войны, вещи выдающихся земляков.

К памятным датам библиотеки разворачивают масштабные экспозиции и фотозоны с демонстрацией тематических экспонатов. Так, например, в мае этого года в дни празднования 80-летия Великой Победы в электостальской Центральной библиотеке им. К. Г. Паустовского была представлена выставка «Преемственность поколений: помним прошлое — верим в будущее!», в Акатьевской сельской библиотеке, г. о. Коломна, — выставка «Помнит сердце, не забудет никогда». В Центральной библиотеке города Видное была оборудована соответствующая фотозона.

В коломенской Центральной городской библиотеке им. В. В. Королева представлена коллекция ароматов, связанных с достопримечательностями города. Эта коллекция является частью библиотечного проекта «Эмоциональная карта Коломны».

Экспозиции, посвященные писателям, поэтам и другим деятелям культуры, есть в библиотеках, носящих их имена: Истринской библиотеке им. А. П. Чехова, Центральной библиотеке им. Ф. И. Тютчева, г. о. Балашиха, Библиотечном информационно-культурном центре им. А. Белого, г. о. Балашиха, Центральной библиотеке им. И. Ф. Горбунова, г. о. Пушкинский, Библиотеке семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака, г. о. Королев, и в других библиотеках Подмосковья.

На портале и в приложении «МОе Подмосковье. Библиотеки» размещена информация о библиотеках региона, афиша мероприятий, расписание занятий. Также с помощью портала можно забронировать любую книгу из фондов подмосковных библиотек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.