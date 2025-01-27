Выставка живописи и графики «Русская зима» откроется в Люберцах 30 января

Выставка живописи и графики «Русская зима» художников Московского областного отделения союза художников России пройдет в Люберцах в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации округа.

В проекте участвуют более ста художников из разных городов Подмосковья: Люберцы, Химки, Кашира, Серпухов, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово.

В своем творчестве авторы обратились к теме русской зимы — традиционным зимним праздникам, народным гуляньям, семейным торжествам, зимним видам спорта и развлечениям.

Кроме классических живописных картин на выставке будут представлены работы в разнообразных графических техниках: офорт с акватинтой, сухая игла, линогравюра, акварель, смешанные техники.

Выставочный проект «Русская зима» продолжает лучшие традиции передвижных выставок и организован в преддверии 80-летнего юбилея Московского областного отделения Союза художников России.

Открытие выставки запланировано на 30 января, начало в 14:00. Гостей ждет обзорная экскурсия от художников проекта.

Вход на открытие — свободный по предварительной регистрации.

Телефон для справок: +7 (977) 358-15-33.

Выставка продлится по 2 марта.

Возрастные ограничения: 0+.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.