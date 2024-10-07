Выставка «Зеркальные картины» открылась в Рузском краеведческом музее

В Рузском краеведческом музее открылась выставка «Зеркальные картины» Татьяны Нойман. Для создания своих картин использует холсты и артборды, карандаш, акриловые краски, текстурную пасту, зеркала и зеркальную поталь, натуральные камни, стеклянную крошку и другие материалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Творчество сопровождало меня всегда. Я начала рисовать в школьной изостудии, из средней школы сбежала в училище, поступив на портного женской легкой одежды. Оказалось, что наша группа была экспериментальной с углубленным изучением рисунка. Мне так нравилось учиться здесь!» — вспоминает Татьяна.

После окончания обучения, в 19 лет Татьяна выходит замуж. Спустя два года рождается дочка, но вскоре последовал развод. В этот трудный период жизни художницу спасает творчество. Она придумывает одежду, много рисует, шьет, одевает всех знакомых.

Позже Татьяна получила экономическое образование в ВГСХА и стала строить карьеру бухгалтера. Затем снова вышла замуж, открыла семейный бизнес. После развода бизнес распался, художница переехала жить в Москву. Вместе с дочкой в 2021 году она создала мастерскую «Малунк», а чуть позже вновь вспомнила о рисовании. Случилось это в мае 2023 года.

«Даже не понимая, зачем, я заказала холсты, кисти, краски. Распаковала заказ и вновь ощутила это зернистое полотно, услышала и почувствовала каждой своей клеточкой движение грифеля по полотну, и уже не могла остановиться. Я нарисовала весь свой путь. И вдруг случайно зеркало упало на картину. И я подумала: «Вау, как здорово!» Обучилась технике Тиффани, вспомнила элементы барельефа и привнесла это в свои картины. Когда я занимаюсь творчеством, отступает профессиональное выгорание, приходят силы и идеи, становится светло и радостно!» — рассказала художница.

Сейчас Татьяна работает художником-декоратором, создает интерьерные картины и участвует в выставках. Десятки ее работ нашли своих почитателей и украшают собой множество интерьеров.

Часть средств, вырученных за картины, художница отдает на благотворительность.

Выставка продлится до конца октября.

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