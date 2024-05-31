Выставка «Весенняя палитра» открылась в Ногинске

Надежда Разворотнева, член Ногинского отделения Союза художников Подмосковья, открыла свою первую персональную выставку в центре культуры и творчества «Глухово». Она представила пейзажную и портретную живопись, а также графику и декоративно-прикладное искусство.

«Это моя первая персональная выставка. Здесь представлены работы в разных техниках. Есть и валяние, очень древний вид деятельности художников и ремесленников. Мне нравится эта техника тем, что в ней могут работать как дети, так и взрослые. Я провожу мастер-классы с шерстью, и ребята очень любят это направление. На выставке представлены образцы сделанных вместе с детьми работ. Они маленькие, симпатичные. Хочется их взять, потрогать, пощупать», — рассказала художница.

Также есть большие работы. На выставке представлено валяние в трех техниках: есть картины, выполненные в мокром валянии. Раскладывается шерсть разных цветов, потом она мылится, мочится, а затем элемент сваливается — из кусочков создается полотно.

Второй вид — сухое валяние. Это делается с помощью иглы. Но так как картины большие, сначала для них необходимо сделать подложечку, фон в мокрой технике, а потом иголочкой набить элементы, сделать детализацию.

Есть и теплые картины. Для них берется рамочка, раскладывается шерсть и прижимается стеклом. Можно делать чудесные вещи как детям, так и взрослым, отмечает Надежда.

Также в экспозиции в графике представлены портреты дочерей Надежды. Они признается: давно мечтала нарисовать своих детей, и решила сделать это именно в карандаше. Но отдельная любовь художницы — это пейзажи.

«Мне было интересно попробовать себя в масляной живописи. Маслом я пишу всего полтора года. И было любопытно попробовать нарисовать портреты — и конечно же, пейзажи, их я очень люблю. Есть несколько работ, которые запечатлели то, что уже кануло в лету. Уже нет тех мест. А на моих картинах они есть. Я очень долго собиралась с мыслями по поводу выставки, не понимала, зачем это нужно. Мои близкие объяснили: это нужно прежде всего для истории. И теперь я это ясно ощущаю: смотрю на работы, вижу места, которых уже нет, вспоминаю прогулки, счастливые моменты из жизни», — отметила Надежда.

Также на выставке есть «белые куклы»: Домовичка, жена домового, которая сидит на валике из трав и вяжет белый платок, рядом с клубочком шерсти играет котенок. Вторая кукла — крик души, как ее называет художница, «прочувственная работа»: композиция «Мама», где женская фигура держит младенца. Надежда — многодетная мать, и для нее это очень близкая и глубокая тема.

Кроме этого, в экспозиции представлены работы в технике «декупаж» с элементами росписи.

«Это очень пластичная техника. В нее можно добавлять различную роспись, добавлять различные цвета. Также недавно я узнала, как с помощью этой техники можно перенести фотографию на холст. Получилось потрясающе. Мы эту технику попробовали с ребятами — и все были в восторге, и дети, и родители. Просили рассказать подробно, как это делается, чтобы попробовать дома. У меня секретов нет — я всегда учу, показываю, объясняю», — отметила художница.

Выставка проходит на втором этаже Центра культуры и творчества «Глухово» с 10 до 18 часов. Экспозиция будет работать весь июнь. Возрастное ограничение: 0+

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