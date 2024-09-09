Выставка в честь юбилея передачи «Спокойной ночи, малыши!» открылась в Мытищах

В Мытищинском историко-художественном музее открылась экспозиция в честь юбилея телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», где представлена коллекция, созданная Ириной Власовой. В частности, первая кукла «Каркуша» и прототипы Пса Фили, книжные иллюстрации, авторская графика, а также фото и документы с работами художницы на Центральном телевидении СССР, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Впервые телепередача «Спокойной ночи, малыши!» вышла 1 сентября 1964 года. Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Позже у создателей появилась идея добавить кукольных персонажей. И первым кукольным мастером этой передачи, а после и главным редактором стала Ирина Власова. Включившись в творческий процесс, она начинала мастерить первых кукол для программы собственными руками. Художница сама подбирала материалы, вязала и шила, мастерила из цветной бумаги.

Именно Власова сочинила одну из первых заставок с механическими часами, на которых в кадре стрелки переставляли руками, выставляя время начала программы.

Выставка будет работать до 29 сентября.

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