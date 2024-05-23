Выставка «Узора нить вдохновенная» открылась в усадьбе Вяземы Одинцова

Выставка «Узора нить вдохновенная» открылась на цокольном этаже усадьбы Вяземы музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В экспозиции представлены вышитые вручную гобелены, которые создали 17 мастериц из разных уголков России. Работы выполнены по произведениям известных художников и передают нюансы многочисленных цветовых переходов живописного полотна. Ознакомиться с ними гости любого возраста смогут вплоть до 4 августа 2024 года.

Главная деталь выставки состоит в том, что все вышитые картины сопровождаются цитатами из произведений Александра Сергеевича Пушкина.

Подробности можно узнать по ссылке.

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