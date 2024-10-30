Выставка «Центр Вселенной» стартует в Подмосковье 6 ноября

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6 ноября в Картинной галерее Музейно-выставочного комплекса г. о. Люберцы начнет работу выставка «Центр Вселенной». Выставка приурочена к Году семьи, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено более 100 работ, выполненных в технике пастельной живописи, которая подчеркивает мягкость и придает особую выразительность изображениям семейных сцен. Все работы прошли конкурсный отбор. На открытии состоится торжественное награждение призеров.

Выставка «Центр Вселенной» призвана показать важность и ценность семьи в современном обществе, необходимость поддерживать и укреплять семейные ценности и связи, передавать традиции будущим поколениям.

В день открытия гостей ждет кураторская обзорная экскурсия по экспозиции, а также возможность познакомиться и пообщаться с авторами работ. В рамках выставки пройдут лекции о семье, семейных ценностях и сохранении традиций.

Торжественное открытие выставки «Центр Вселенной» состоится 7 ноября в 19:00, сбор гостей в 18:30. Вход свободный. Выставка продлится до 15 декабря.

Больше информации — на сайте МВК г. о. Люберцы.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.

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