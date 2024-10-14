Выставка «Царская семья. Любовь и милосердие» открылась в Ступино

В подмосковном Ступино открыли выставку Ливадийского дворца-музея о царской семье Романовых, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выставка «Царская семья. Любовь и милосердие» приурочена к Году семьи. Она рассказывает о парадной и повседневной жизни семьи Романовых.

«Сегодня на выставке представлены фотографии, которые собирались долгое время и бережно подбиралась. Ранее тема царской семьи была недоступна, теперь их фотографии может увидеть любой интересующийся человек. Но в таком количестве, собранными по разной тематике — это редкое событие и настоящий праздник», — сказала главный хранитель фондов «Ливадийского дворца-музея» Ирина Фоменко.

В экспозиции представлено более 90 копий фотографий императорской семьи из собрания учреждения и личные вещи из частной коллекции.

Помимо работ именитых придворных фотографов, таких как Сергей Левицкий, Карл Булла и Александр Ягельский, гости выставки смогли увидеть кадры из домашних архивов семьи Николая II.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.