Выставка традиционных нарядов Рязанской губернии открыта в Рузском краеведческом музее

Одежды того времени отличаются яркостью, многослойностью, обилием различных шейных и поясных традиционных бисерных украшений, всевозможной цветной бахромой. Глядя на наряд можно было определить достаток, возраст, статус, наличие детей, а также место проживания его хозяйки. Даже в двух соседних селах одежда селянок могла отличаться, не говоря уже о разных губерниях.

На выставке Елены Филипповой можно увидеть крестьянскую одежду для разного возраста и статуса рязанской женщины, проследить её отличая и сходства. Все наряды собраны Еленой в разных селах Рязанской области и демонстрируются на многочисленных показах и выставках.

В Рузском краеведческом музее это уже третья выставка народного костюма из коллекции Елены. Увидеть ее можно до конца августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.