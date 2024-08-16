Выставка традиционных нарядов Рязанской губернии открыта в Рузском краеведческом музее
Фото - © Рузский краеведческий музей
В Рузском краеведческом музее открыта выставка традиционных нарядов Рязанской губернии из частной коллекции Елены Филипповой «XX век. Бабы рязанские», передает пресс-служба администрации городского округа.
Одежды того времени отличаются яркостью, многослойностью, обилием различных шейных и поясных традиционных бисерных украшений, всевозможной цветной бахромой. Глядя на наряд можно было определить достаток, возраст, статус, наличие детей, а также место проживания его хозяйки. Даже в двух соседних селах одежда селянок могла отличаться, не говоря уже о разных губерниях.
На выставке Елены Филипповой можно увидеть крестьянскую одежду для разного возраста и статуса рязанской женщины, проследить её отличая и сходства. Все наряды собраны Еленой в разных селах Рязанской области и демонстрируются на многочисленных показах и выставках.
В Рузском краеведческом музее это уже третья выставка народного костюма из коллекции Елены. Увидеть ее можно до конца августа.
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