Выставка современного искусства открылась в Химках

В картинной галерее «МОСТ» в Химках открыли персональную выставку современного искусства «Фантасмагория». В экспозиции представлены 26 картин, а также графические рисунки художника Александра Серебрякова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы мастера выполнены в жанре абстракция, абстрактный символизм и экспрессионизм. В своем творчестве Александр Серебряков обращается к наследию прошлого: одни из самых распространенных сюжетов в картинах — изображение наскальной живописи, культуры и традиции предков. Название выставки дублирует наименование главной картины всей экспозиции «Фантасмагория». В этой работе яркими цветами художник изобразил наскальную живопись и древних животных.

«Это моя первая персональная выставка. Через искусство я хочу донести до людей идею первобытности, культуру предков, наше достояние. Очень хотелось бы, чтобы человек, глядя на мои картины, мог сам задуматься над смыслом работы, сформировать свое видение и мнение. Картины я рисую уже более 10 лет», — рассказал Серебряков.

Художник пишет картины в авторском стиле, однако часто вдохновляется работами таких мастеров, как Михаил Шварцман, Джексон Поллок и Жан-Мишель Баския.

«Мы работаем уже 10 лет, и до этого у нас практически всегда были только классические выставки. Но в этот раз мы открываем новый год первой выставкой современного искусства. В нашем городе очень много творческих людей, художников, скульпторов, и мне всегда хотелось объединить всех в одном творческом пространстве», — сказала основатель галереи Мария Зайцева.

Также в Химках открыли уникальную художественную экспозицию монохромного искусства. Гости выставки узнают об истории монохромной живописи, а также сами побывают в роли художника. Посетить экспозицию, где цвет, фактура и форма не просто художественные элементы, а настоящие медитативные акценты, можно в выставочном комплексе «Артишок».

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