Выставка современного искусства «Мое Лето» стартовала в Раменском округе

Выставка современного искусства «Мое Лето» проходит до 30 сентября в кафе Диво Парк Фенино в Раменском округе. На выставке можно увидеть картины современных художников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также сейчас проходит последняя неделя выставки живописи «Хрупкое чудо бытия». На выставку можно попасть ежедневно, кроме понедельника и вторника в выставочном зале ДК «Сатурн».

На территории Раменского парка 17 сентября есть возможность посетить аттракционы. Они работают с 11:00 до 20:00. Кассы открыты до 10:40. В течение осени аттракционы работают по вторникам, субботам и воскресеньям.

В ресторане New Slam 20 сентября пройдет трибьют «Гражданской обороны». Представление начнется в 20:30. Это концерт, где «все идет по плану».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.