Выставка советских агитационных плакатов откроется 11 февраля в Серпухове

11 февраля в Серпуховском историко-художественном музее начнет работу выставка политических плакатов времен СССР «Все на выборы!» из коллекции Александра Новосельцева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена возвращению общества к мирной жизни после Великой Отечественной войны и приурочена к 80-летию первых послевоенных выборов в Верховный Совет СССР, состоявшихся 10 февраля 1946 года. В те годы оформление избирательных участков и создание агитационных материалов отражали атмосферу единства и надежды на будущее.

В выставке представлены плакаты разных десятилетий существования СССР, объединенные темой «Все на выборы!». Экспонаты демонстрируют, как менялась визуальная агитация и отношение общества к выборам в разные периоды истории страны.

Посетить выставку можно до 22 марта. Билеты доступны в кассе и на сайте Серпуховского историко-художественного музея. Организатором выступила избирательная комиссия Московской области при поддержке министерства культуры и туризма региона.

