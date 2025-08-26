Выставка Шишкина открылась в Кемерове

Экспозиция построена по хронологии: от ранних работ до конца XIX века. По замыслу организаторов, такой формат поможет посетителям проследить творческий путь Шишкина и оценить изменения стиля.

Каждая картина представляет собой отдельную сюжетную историю: «Вид в окрестностях Петербурга», «Вид на острове Валааме», «Пейзаж с охотником».

Иван Шишкин учился писать в Европе: после окончания академии художеств он поехал в Швейцарию и Германию. В тот период важное место в его творчестве занимали деревенские пейзажи и сцены крестьянской жизни. Во второй половине XIX века, когда на смену живописи начала приходить фотография, пейзажисту удалось достичь удивительной точности деталей.