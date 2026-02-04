Выставка русского импрессионизма открылась в Серпухове

4 февраля в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея открылась выставка «Импрессионизм с русской душой», посвященная развитию импрессионизма в России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция «Импрессионизм с русской душой» рассказывает о становлении и особенностях русского импрессионизма конца XIX – начала XX века. В выставке участвуют 8 музеев, включая Государственную Третьяковскую галерею, Музей Москвы, музей «Новый Иерусалим», а также представлены работы из трех частных коллекций.

Посетители увидят 90 произведений более 50 художников, среди которых Константин Коровин, Абрам Архипов, Давид Бурлюк, Константин Юон, Игорь Грабарь, Василий Жуковский, Алексей Степанов. Многие работы экспонируются впервые. Основу выставки составляют произведения из коллекции Серпуховского музея.

Концепция проекта строится на взаимодействии пространства и времени, что отражено в тематических разделах «Деревня», «Усадьба» и «Город», а также в смене времен года как художественной метафоре. Экспозиция дополнена ольфакторным сопровождением, разработанным совместно с партнером музея biblioteka aromatov, что позволяет посетителям глубже погрузиться в атмосферу русского импрессионизма.

Билеты и подробная информация доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.