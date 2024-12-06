Выставка раритетных елочных игрушек откроется в Мытищах 13 декабря

Выставка получила свое название неслучайно. В 1950 году в СССР вышел мультфильм «Когда зажигаются елки». Приключения девочки Люси и ее брата Вани стали лейтмотивом к созданию выставки, посвященной Новому году, советским мультфильмам и атмосфере детских утренников.

У посетителей будет редкая возможность увидеть в экспозиции прессопилочные куклы и игрушки фабрики «8 Марта», ленинградской артели «Культигрушка», Московской фабрики мягкой игрушки № 1, Киевской фабрики «Победа» и другое.

Начало в 15:00 по адресу: Новомытищинский проспект, 26, Мытищинская галерея искусств. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.