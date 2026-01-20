Выставка работ Тамары Елагиной открылась во Дворце Горенки в Балашихе

Во Дворце Горенки в Балашихе открылась выставка акварелей, открыток и иллюстраций художницы Тамары Елагиной, посвященная детям санатория «Красная Роза» в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция «Дети «Красной Розы» в годы Великой Отечественной войны» представлена во Дворце Горенки городского округа Балашиха. На выставке можно увидеть акварели, открытки и иллюстрации, рассказывающие об истории воспитанников санатория «Красная Роза».

Тамара Елагина с 1939 года проходила лечение в детском костно-туберкулезном санатории «Красная Роза», который тогда находился в Горенках. С началом войны детей эвакуировали в Челябинскую область, откуда юная Тамара писала письма родным. Эти письма стали частью экспозиции как ценные исторические документы.

В усадьбе также представлены изданные открытки, оригинальные макеты, эскизы иллюстраций к сказкам и музыкальным изданиям, а также личные вещи художницы. Сотрудники Дворца Горенки поблагодарили родственников Тамары Елагиной за переданные в дар культурные артефакты.

Тамара Елагина входила в Объединение художников-графиков и Международную федерацию художников ЮНЕСКО. Ее работы выставлялись в Москве, а также хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка проходит по адресу: Шоссе Энтузиастов, 6, корп. 8. Записаться и узнать подробности можно по телефону +7 (930) 928-97-76.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.