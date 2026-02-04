Выставка работ Ростана Тавасиева откроется 6 февраля в Муранове

сегодня в 17:10

6 февраля в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкинском округе начнет работу выставка «Шелковый путь Ростана Тавасиева», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Малом выставочном зале Главного усадебного дома музея-заповедника «Усадьба Мураново» откроется новая экспозиция, посвященная творчеству советского и российского художника Ростана Тавасиева. На выставке представлены 10 эталонов платков, выполненных в технике ручной росписи «холодный батик».

Работы Тавасиева отличаются яркими глубокими цветами и сложными цветовыми переходами. Тематика панно разнообразна: от восточных сюжетов до петербургских мотивов с орнаментальными решениями.

Ростан Тавасиев — художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников СССР, участник российских и международных выставок. Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях России и зарубежья.

Выставка будет работать до 28 июня. Дополнительная информация размещена на сайте музея-заповедника «Усадьба Мураново».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.