Выставка работ Николая Рериха открылась в Звенигородском манеже Подмосковья

В Звенигородском манеже Одинцовского округа открылась выставка «РЕРИХ. В поисках «небесного Звенигорода», где представлено 40 работ художника из коллекции Государственного Русского музея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Звенигородском манеже стартовала масштабная выставка «РЕРИХ. В поисках «небесного Звенигорода». Экспозиция стала четвертым совместным проектом Государственного Русского музея и Звенигородского музея-заповедника, посвященным русской пейзажной живописи.

Посетители смогут увидеть 40 живописных работ Николая Рериха, многие из которых ранее не выставлялись в Подмосковье. Экспозиция раскрывает философскую концепцию «небесного Звенигорода» — идеального города будущего, основанного на духовном совершенстве.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что выставка стала важным этапом сотрудничества музеев. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул, что Звенигородский манеж становится значимой культурной площадкой региона.

Выставка будет работать до 24 мая 2026 года. Возрастная категория — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.