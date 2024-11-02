Выставка работ мастерской Алексея Шилова пройдет в Подмосковье 11–15 ноября

Выставка несет просветительскую и художественную миссию и призвана познакомить зрителя с культурными кодами и традициями городов Подмосковья. Будут представлены фрагменты стенописи, сграффито, скульптура, макеты, визуализации проектов.

Представленные экспонаты расскажут об участии мастерской в благоустройстве и оформлении социально-значимых объектов Московской области.

За 2023-2024 командой было реализовано более двадцати проектов, среди которых особенно выделяются осуществленные при поддержке правительства РФ: монументальные росписи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске, украшение скульптурой и изображениями в технике сграффито, позволяющей воспринимать изображения тактильно, Центра постинтернатного обслуживания слепоглухих инвалидов имени А. И. Мещрякова в Сергиевом Посаде, возведение стелы, посвященной участникам СВО города Ступино, росписи школы, построенной в микрорайоне Новое Ступино, установка въездной группы города Мытищи — уникальной архитектурно-скульптурной композиции, воплощающей образ промышленности города.

Творческим кредо команды Мастерской Алексея Шилова является отражение в современном искусстве оформления городских пространств и зданий того, что еще в античности именовалось Genius loci или «Гений места» — обращение к истории, культурному наследию именно этого края, города, поселка, того, что также можно назвать локальным культурным кодом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.