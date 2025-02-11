Выставка «Путь Чайковского» откроется на зимнем фестивале искусств в Сочи 12 февраля

12 февраля в рамках XVIII зимнего международного фестиваля искусств в Сочи открывается планшетная выставка «Путь Чайковского», организованная музеем-заповедником П. И. Чайковского в Клину. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена жизни и творчеству великого русского композитора, одного из самых исполняемых авторов в мире, чье имя вписано в историю мировой музыки. Его произведения, такие как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», первый фортепианный концерт и Шестая симфония стали неотъемлемой частью русской аутентичности.

Выставка «Путь Чайковского» предлагает зрителям возможность проследить непростой жизненный путь композитора — от его детства в Воткинске до триумфов на мировых сценах. Экспозиция охватывает ключевые моменты его жизни, включая путешествия по городам России и Европы, а также его последний путь в Санкт-Петербург.

Художественным руководителем проекта «Путь Чайковского», направленным на сохранение и популяризацию наследия великого композитора, является народный артист СССР Юрий Башмет. Одна из главных задач проекта — вдохновить новое поколение музыкантов и ценителей искусства, демонстрируя, как универсальный язык музыки способен объединять различные культуры.

Выставка будет работать в Зимнем театре до 23 февраля 2025 года и станет важным дополнением к программе Зимнего международного фестиваля искусств, а также откроет новые горизонты для понимания жизни и творчества одного из величайших композиторов России и мира.

Музей-заповедник П. И. Чайковского продолжает выполнять высокую миссию сохранения памяти о композиторе и его творчестве. С 2015 года здесь проходит Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Этот культурный форум ежегодно собирает звезд классической музыкальной сцены и привлекает внимание к значимости наследия композитора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.