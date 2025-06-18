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Выставка «Под маской театра» откроется в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске

24 июня в 15:00 откроется выставочный проект, посвященный исследованию влияния комедии дель арте на театральные эксперименты 1910 — 1920-х годов, когда благодаря итальянским маскам в России появилось новое направление в сценическом искусстве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционные маски итальянской комедии дель арте и их характерные черты — гротеск, импровизация, пластичность, связь с площадным театром — вдохновляли режиссеров на создание новых театральных форм.

Выставка станет своеобразным манифестом инновациям: театр был местом реализации творческих замыслов его создателя — князя Н. Б. Юсупова, открывшего современникам итальянский театр декораций, выполненных художником Пьетро ди Гонзага, концептуально опередившим свое время.

Главное отличие театра масок от классического театра заключалось в близости этого искусства к народу, и после Октябрьской революции 1917 года это стало особенно актуально.

Подробности на сайте музея-заповедника.

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