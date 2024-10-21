Выставка платков «В поисках красоты» открылась в Подмосковье

На платках Елены Литвиновой можно увидеть «Улочки посада», услышать, как звучит «Песенка весеннего дождя», полюбоваться улыбкой принцессы и погрузиться в «Реку любви». Это всего лишь малая часть названий платков, которые вышли из-под кисти художницы Елены Литвиновой. Ее неоднократно называли «художницей, которая влюблена в цветы».

«Цветы господствуют на платках, созданных по ее рисункам, хотя цветы и есть — главный символ павловопосадских платков, но на платках Елены Литвиновой они особенные. Диковинные, как в сказках. В них — воспоминания и пережитые эмоции от прочитанных книг, в них шлейф от приключений и поездок в дальние страны, в них шум городов и мирное течение деревенской жизни. Обязательно посетите эту яркую выставку, которая носит название «В поисках красоты», — сказала депутат Анна Суница.

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