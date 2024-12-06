Выставка пейзажей и натюрмортов в технике пастели завершается в Подмосковье

Экспозиция «Природы чудное мгновенье» проходит в Музейно-выставочном центре городского округа Реутов. В основе выставки — пейзажи и натюрморты художницы Ксении Тимофеевой, выполненные в технике пастели и акварели, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пейзажи играют ведущую роль в творчестве художницы, а любимым материалом является сухая пастель. Пастель — это и графика и живопись одновременно. В пастели соединяются линия и цвет: ею можно рисовать и писать, работать штриховкой, живописным пятном.

Красота природы, стремление найти в ней созвучие своим чувствам и переживаниям, своим идеалам — источник творчества и вдохновения Ксении Тимофеевой. Ее пейзажи поражают своей глубиной, воздушностью, многообразием оттенков. В них передаются разные состояния природы.

В основе экспозиции представлены работы созданные за последние 15 лет в России, Абхазии, Сербии и на Родосе.

Ксения Тимофеева родилась в 1986 году в Москве. Выпускница колледжа художественных ремесел № 59 по специальности «Художник росписи по дереву» и художественно-графического факультета МГГУ имени М. А. Шолохова. Является членом Творческого союза художников России (секция живописи), Союза художников России (секции графики), Сербского Союза «Византия» г. Белград и Национального союза пастелистов России.

Выставка продлится до 7 декабря по адресу: ул. Победы, д. 2.

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