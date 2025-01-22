Выставка «Пастели» открылась в Бронницах

В «Музее истории года Бронницы» открылась увлекательная выставка «Пастели» талантливой бронницкой художницы Александры Игнатьевы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первый взгляд, Александра — обычный бухгалтер, но ее настоящая страсть всегда заключалась в искусстве. Не имея формального образования, она не оставила мечту рисовать и делиться своими эмоциями через творчество. Последние годы она обучалась в студии «ГАЙГАЛЛЕРИ», где раскрыла весь потенциал своего таланта.

Выставка представляет яркую палитру работ, включающую как классические постановочные композиции, так и оригинальные произведения, выполненные пастелью. Каждая работа — это отражение внутреннего мира авторов, полное света и жизни.

Местоположение: г. Бронницы, ул. Советская, 71.

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