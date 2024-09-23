Выставка «Отражение» открылась во Фрязине

В фойе центра культуры и досуга «Факел» города Фрязино прошло открытие выставки «Отражение». На ней представлены работы преподавателей и учеников центра детского творчества, демонстрирующие различные направления живописи и декоративно-прикладного творчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На текущей выставке зрители могут увидеть множество творческих работ, созданных талантливыми преподавателями и учениками центра детского творчества. Эти произведения представляют разнообразные стили живописи, а также различные техники и методы декоративно-прикладного творчества, что позволяет каждому посетителю окунуться в мир искусства и получить вдохновение.

На торжественном открытии выставки присутствовали учащиеся Фрязинской детской школы искусств, вдохновленным классом Александры Валерьевны Поповой. Их выступление добавило особую атмосферу, так как молодые исполнители дополнили выставку прекрасным музыкальным сопровождением, которое гармонично сочеталось с представляемыми произведениями искусства и создало незабываемое впечатление для всех гостей.

Выставка будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00 и продлится до 18 октября 2024 года. Посетить это удивительное мероприятие можно совершенно бесплатно, что предоставляет уникальную возможность насладиться искусством всем желающим независимо от возраста.

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