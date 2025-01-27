Выставка об архитектурном наследии династии Морозовых открылась в Орехово-Зуеве

В выставочном зале Орехово-Зуева открылась фотовыставка «Наследие династии Морозовых», объединившая современные и исторические снимки архитектурных памятников промышленников Морозовых. Экспозиция будет работать до 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В экспозиции представлены фонды «Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея», а также работы фотографов Орехово-Зуевского округа и участников Морозовского клуба: Татьяны Алексеевой, Анастасии Агафоновой, Александра Бурлакова, Галины Карповой, Дениса Сухачева и Анатолия Панова.

Особенность выставки в том, что она позволяет увидеть преемственность времен: современные фотографии представлены в сопоставлении с историческими снимками из фондов городского музея. Каждый экспонат сопровождается подробным описанием здания, датой его постройки и расположением.

На фотовыставке представлено множество уникальных экспонатов. Среди них копия снимка французских фотографов братьев Де Жонг 1893 года с изображением учеников Старого Викуловского училища.

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