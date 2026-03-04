Выставка о женщинах усадьбы Мураново откроется в Пушкинском округе

Выставка «Как неразгаданная тайна...» откроется 7 марта в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкинском городском округе. Экспозицию посвятят женским образам и судьбам представительниц известных мурановских фамилий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция разместится в выставочном зале музея-заповедника. Она расскажет о женщинах из семей Боратынских, Тютчевых, Путят и Энгельгардтов, которые жили в Муранове или бывали здесь. Среди них — фрейлины Высочайшего двора, представительницы императорской династии, писательницы, переводчицы и общественные деятельницы.

Образы героинь раскроют через персональные истории, портретную галерею, предметы искусства из фондов музея и личные вещи обитательниц усадьбы. Дополнят выставку поэтические произведения, посвященные женщинам Муранова.

Посетители увидят редкие и уникальные портреты, выполненные в разных техниках — скульптуре, живописи, оригинальной графике, гравюре, литографии и фотографии. Впервые представят сохранившийся шелковый платок Шелкоткацкой фабрики К. Петрова и А. Бакунина середины — второй половины XIX века. Выставка будет работать до 31 мая. Возрастное ограничение 0+.

