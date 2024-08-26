Выставка о народном искусстве России пройдет в Подмосковье

В Мытищинской галерее искусств готовят к открытию новую выставку «Народное искусство России. Связь времен» памяти Александра Грекова. Ее посетители смогут ощутить глубокую связь современного искусства с его корнями, уходящими в народное и крестьянское творчество, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

На выставке будут представлены экспонаты из восемнадцати областей и четырех республик — субъектов Российской Федерации. Украшением экспозиции станут произведения художников и народных мастеров из Подмосковья, в том числе известных на весь мир мытищинских Жостово и Федоскино.

Открытие выставки состоится 29 августа, в 16 часов, вход на мероприятие — свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет в течение месяца, до 29 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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