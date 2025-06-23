Выставка на открытом воздухе «Стекло на траве» ждет гостей в Муранове 28–29 июня

28 и 29 июня в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» округа Пушкинский откроется выставочный проект на открытом воздухе «Стекло на траве». Мероприятие проходит уже в пятый раз и объединяет художников по стеклу, работающих в различных техниках, а также многочисленных гостей усадьбы, которые приходят посмотреть на произведения современных авторов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

По традиции свои работы вниманию зрителей представят как опытные мастера, так и совсем молодые художники. Скульптурные композиции, инсталляции и арт-объекты из стекла, выполненные в различных техниках, будут органично вплетены в ландшафт и архитектуру мурановского парка. Это позволит работам засиять множеством граней, раскрыть пластические свойства стекла и его способность отражать, преломлять и пропускать свет, а гостям выставки — свободно созерцать произведения искусства.

Панорамные виды парка, естественный свет и его смена в течение дня, дуновение ветра создадут уникальную атмосферу культурного эксперимента и дадут возможность произведениям искусства более полно раскрыться и продемонстрировать все свои грани.

28 июня в 12:30 и 15:30, 29 июня в 12:30 у посетителей музея-заповедника появится возможность совершить променад по творческому пространству в компании куратора проекта, художника, кандидата искусствоведения, ведущего научного сотрудника музея «Усадьба «Мураново» Елены Догониной.

Также в эти дни состоятся беседы с художниками и куратором о представленной экспозиции и произведениях, о свойствах стекла и тонкостях разных техник работы с этим материалом. Кроме того, гостей ждут тематические мастер-классы и литературно-музыкальная программа.

Билеты и подробности на официальном сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

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