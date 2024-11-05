Выставка «Мураново, Дом поэтов» открылась в парке искусств «Музеон» Москвы

В парке искусств «Музеон», расположенном в парке имени Горького в Москве, открылся новый выставочный проект «Мураново, Дом поэтов». Он рассказывает об одной из самых атмосферных подмосковных усадеб, тесно связанной с именами великих русских поэтов и писателей: Федора Тютчева, Евгения Боратынского, Ивана Аксакова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» — это образец дворянской усадьбы XIX века. Старинное имение расположено в 50 км от Москвы. Здесь некоторое время жил поэт Е. А. Боратынский со своей семьей. Главный усадебный дом в Муранове был построен по замыслам и чертежам поэта.

В состав музея-заповедника «Усадьба «Мураново» входит несколько деревянных построек XIX века. Некоторые из них построены сыном русского поэта Федора Тютчева, Иваном Федоровичем Тютчевым, который также проживал там со своей семьей. Потомки классика русской поэзии создали здесь мемориальный музей с большой коллекцией личных вещей, рукописей, документов и фотографий Федора Ивановича и его семьи. В Муранове останавливался и Николай Гоголь, приезжали писатель Сергей Аксаков с сыновьями Константином и Иваном, так как их имение Абрамцево находилось неподалеку.

Музейное собрание музея-заповедника «Усадьба «Мураново» насчитывает более 40 тыс. экспонатов, большая часть из которых — мемориальные вещи, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. Это одна из самых богатых в российских музеях коллекция мебели и внушительная мемориальная библиотека, состоящая из более чем 9 тыс. изданий.

Кроме информации о музее-заповеднике и его владельцах, экспозиция рассказывает о дипломатической деятельности Федора Тютчева, о его литературной работе, публикации его стихов, а также памятных местах, связанных с жизнью поэта.

С выставкой можно ознакомиться на Липовой аллее на Крымской набережной. Ее работа продлится до 5 декабря.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.