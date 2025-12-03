Выставка модернизма из Подмосковья открылась в Казанском Кремле

Экспозиция «Свет между мирами», созданная музеем «Новый Иерусалим» из Подмосковья и Каракалпакским музеем имени Савицкого, открылась в выставочных залах Казанского Кремля и будет работать до 5 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Казанском Кремле открылась выставка «Свет между мирами», представляющая модернизм 1920–1930-х годов. Экспозиция создана на основе коллекций музея «Новый Иерусалим» из Истры и Каракалпакского государственного музея искусства имени И.В. Савицкого из Нукуса (Узбекистан). В нее вошли 140 живописных и графических работ, среди которых произведения Александра Волкова, Роберта Фалька, Александра Осьмеркина, Климента Редько и других художников.

Проект был впервые реализован в музее «Новый Иерусалим» при поддержке правительства Московской области. В Казани выставка организована в виде тематических разделов: «Мастера нового Востока», «Лица времени», «Метафизика 1920–1930-х» и «Открытие нового мира. Объединение “Цех живописцев”». Каждый раздел раскрывает особенности художественного поиска и экспериментов эпохи.

Директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко отметила, что проект готовился долго и тщательно, а поддержка партнеров из Узбекистана и Татарстана позволила сделать советский модернизм более доступным для широкой публики. Выставка будет работать до 5 апреля 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.