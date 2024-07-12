Выставка «Мир на холсте» откроется в Клину 13 июля

В выставочном зале Ю. В. Карапаева в городском округе Клин 13 июля начнется выставка «Мир на холсте», где представят работы члена клинского отделения союза художников Подмосковья Юлии Шестак. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках экспозиции гости смогут ознакомиться с пейзажами, натюрмортами, а также сценками из деревенской жизни. В своих работах Юлия Шестак показывает красоту мира, отмечая прекрасное в привычном ритме жизни.

Выставка завершится 11 августа 2024 года. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

Выставочный зал им. Ю. В. Карапаева занимается выставками краеведческого, патриотического и художественного направлений. Здесь можно встретить живописные полотна, графику, фотоснимки, авторские куклы и другие предметы декоративно-прикладного творчества. В организации проходят выставки мастеров из других городов, а также из-за рубежа.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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