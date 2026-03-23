Выставка «Мастера эпохи» откроется в Коломне 26 марта

Выставка «Мастера эпохи. Художники XX века» начнет работу 26 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В экспозицию вошли около 40 произведений живописи и графики 1930–1960-х годов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект подготовили Рязанский областной художественный музей имени И.П. Пожалостина и Коломенская картинная галерея «Дом Озерова». Экспозиция объединяет около 40 работ отечественных мастеров и охватывает период от начала 1930-х до конца 1960-х годов. Центральная тема выставки — национальный пейзаж.

Особое внимание уделено преемственности внутри художественной школы. Многие участники проекта были связаны как учителя и ученики, а также проявили себя не только как живописцы и графики, но и как педагоги, сумевшие объединить поколения общими ценностями в искусстве.

В экспозиции представлены произведения Витольда Бялыницкого-Бирули, Николая Крымова, Сергея Герасимова, Аркадия Пластова, Павла Соколова-Скаля и других авторов. Выставка будет работать до 24 мая. Возрастное ограничение 0+. Подробности размещены на сайте галереи.

