Выставка «Люди и книги: ремесло или искусство?» открывается в музее-заповеднике «Архангельское»

С 21 января в выставочном зале «Ботанических оранжерей» начнет работу новая экспозиция. Она посвящена прошлому, настоящему и будущему книги, а также людям, которые неразрывно с ней связаны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выставка «Люди и книги: ремесло или искусство?» приглашает посетителей погрузиться в мир книжного дела. Здесь можно узнать об истории печати, шрифтов, бумаги и переплетов. Экспозиция демонстрирует, какие традиции восстанавливаются сегодня энтузиастами и художниками, а также объясняет, что ценится в книге и почему библиотеки всегда будут востребованы.

Проект не только о книгах как произведениях искусства, но и о людях, которые создают эти шедевры. Благодаря выставке можно познакомиться с выдающимися профессионалами, которые внесли свой вклад в развитие книжного дела.

Особенностью проекта является то, что в музейном пространстве впервые будут представлены рядом книжные памятники, оригинальное оборудование, благодаря которому редкие старинные издания могли появиться на свет, и современные книжные разработки.

Выставка продлится до 5 апреля 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.