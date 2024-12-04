Выставка-конкурс «Подарочная кукла и народный костюм» стартовала в Подмосковье

4 декабря в центре народного творчества открылась XX региональная выставка — конкурс «Подарочная кукла и народный костюм». На выставке представлено 167 работ детей и взрослых, любителей и мастеров по авторским и традиционным куклам, по современной одежде в традициях народного костюма, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

Куклы изготовлены из различных лоскутков ткани и ниток, украшены ленточками, бантиками, пуговками и другими аксессуарами, разнообразны по форме и декоративному исполнению.

Выставка знакомит с различными направлениями и техниками создания кукол, о чем и рассказала на открытии участникам организации «Мир для всех» Л. Немкович, она же и провела мастер-класс по народной кукле, где каждый изготовил свой неповторимый экземпляр.

Выставка продлится до 19 декабря (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.