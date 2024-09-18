Выставка-конкурс пастельной живописи «Центр вселенной» запланирована в Люберцах

В экспозиции будет представлено более 120 картин, выполненных в технике пастельной живописи. Тема работ — семья. Компетентное жюри, в состав которого войдут Заслуженные работники культуры и искусства, определит золотого, серебряного и бронзового призеров. Также члены жюри отдельно отметят десять лучших, по их мнению, работ.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо отправить заявку на почту: anna.balueva@bk.ru. Сделать это можно с 11 сентября по 11 октября. Работы должны быть выполнены в технике сухой пастели. Результаты отбора будут объявлены 17 октября. Возраст конкурсантов — с 18 лет и старше.

Сама выставка будет проходить с 6 ноября по 15 декабря по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.