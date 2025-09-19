Выставка каширянки Веры Карповой проходит в Доме творчества им Б. В. Щукина

В Доме творчества имени Б. В. Щукина приглашает каширян на выставку Веры Ивановны Карповой, которая поражает воображение. Каширянка из обычных газет и бумаги создает удивительные произведения искусства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начиная с 78 лет, Вера Ивановна вот уже 6 лет, мастерит оригинальных кукол и тактильные картины в технике папье-маше из бумажной лозы. Ее работы поражают разнообразием сюжетов: сочные ягоды, яркие цветы, живые зарисовки деревенской жизни и, конечно же, миниатюрные образы Каширы. Любимому делу Вера Ивановна посвящает несколько часов каждый день и признается, что именно творчество помогает ей сохранять хорошее настроение даже на пенсии.

Приглашаем всех посетить Дом Щукина, чтобы своими глазами увидеть уникальные работы и прочувствовать все тепло и душевность, вложенные в каждое произведение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.