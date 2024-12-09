Выставка изделий фарфорового производства стартует в Подмосковье 12 декабря

В 2024 году исполнилось ровно 280 лет со дня основания Государственного Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге и 270 лет со дня основания первого частного фарфорового производства в России — «МАНУФАКТУРЫ ГАРДНЕРЪ в Вербилках» Дмитровского уезда Московской губернии. Эти две легендарные фарфоровые империи принесли небывалую мировую славу своему Отечеству, снискав покровительство монарших особ и всего Императорского двора.

На выставке представлены высокохудожественные изделия фарфорового производства двух легендарных заводов из фондов музея-заповедника «Дмитровский кремль», но прежде всего — история становления этих предприятий, рассказанная через уникальные произведения искусства, документы, письма, фотографии, графические материалы, а также предметы эпохи и личные вещи потомков Гарднеров. Многие предметы экспонируются впервые.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркивает, что выставка — это мир красоты и гармонии, где изысканные предметы являются частью большой и славной истории, исторические факты и детективные истории открывают легендарные имена первооткрывателей «белого золота», где разгораются настоящие страсти по фарфору.

Выставка продолжит свою работу до 27 апреля 2025 года (6+).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.