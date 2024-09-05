Выставка художника-витражиста открылась в Сергиевом Посаде

Александр Шитов занимается витражным искусством более полувека. В Сергиевом Посаде, когда он ещё назывался Загорском, он оформил витражами детский сад № 6 на Клементьевке, ресторан «Север» и гостиницу «Загорск».

До сегодняшнего дня эти произведения не сохранились — теперь их можно увидеть только на фотографиях. Одной из наиболее ярких и технически сложных его работ является «Спас на престоле», созданная по мотивам одноименной иконы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.