Выставка гжельской майолики стартовала в Раменском

Юлия Петлина родилась в Москве в 1955 году. В 1979 году она окончила высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), а с 1983 года работает в цехах Трошково и Фенино в Гжельском промысле. Ее творчество высоко оценивают эксперты.

«Искусство Петлиной — это живое традиционное искусство, искусство подлинного народного мастера. В Гжели Юлия Ивановна оказалась ближе всех к родовым основам старинного промысла», — отмечает доктор искусствоведения, академик РАХ Татьяна Астраханцева.

На выставке представлены авторские работы мастера, гармонично сочетающие силу природных мотивов с народными традициями майоликового искусства. Посетители смогут увидеть уникальные образцы гжельской майолики ручной работы.

Экспозиция продлится до 24 марта.

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