Выставка «Городская симфония» стартует в Реутове 3 декабря

Николай Акимов известен поклонникам живописи своими пейзажами. На выставке в Реутове мастер представит более 40 живописных работ, посвященных наукограду.

«Вот, казалось бы, трудная задача изобразить динамичность роста Реутова, его современную архитектуру. Но тут художнику удается передать этот мягкий, воздушный силуэт новых башен, теплые зимы в Реутове, одиноких прохожих вечером — все это настраивает на долгое, сосредоточенное любование небольшим, но заметно растущим городом. Художник умеет донести до зрителя свою влюбленность в тот или другой мотив и удается найти вот это равновесие между историей и современностью, между заботами города, и лирикой города», — сказал искусствовед Лев Дьяконицын.

Увидеть город глазами художника можно будет с 3 по 21 декабря по адресу: ул. Победы, д. 2.

Вход на торжественное открытие — свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.