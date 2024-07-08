Выставка-форум «Россия» произвела фурор в России и за рубежом - политолог

Выставка-форум «Россия» произвела фурор в России и за рубежом, достигнув отметки в 18 миллионов посетителей за все время ее существования, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

Причинами такого успеха стали следующие факторы. Во-первых, представление достижений всех 89 регионов России на одной площадке позволило каждому гостю выставки увидеть достижения своей малой Родины.

Во-вторых, посетители смогли познакомиться с другими субъектами России, не посещая их. Большую роль сыграли интерактивность выставки и широкий пул мероприятий.

«За 8 месяцев работы было проведено более 15 тысяч событий от лекториев и выступлений творческих коллективов до дегустаций и медицинских обследований. В-третьих, выставка «Россия» смогла актуализировать у граждан гордость за свою страну, за свой регион», - сказала эксперт.

Уникальность экспозиции была отмечена делегациями более чем из 120 стран СНГ, Азии, Южной Америки и Европы. Ключевым результатом стало то, что 98% респондентов почувствовали гордость за страну после посещения экспозиции, а значит, выставка завершилась успешно.

«Это подтвердил и Владимир Путин, переформатировав выставку на ВДНХ в Национальный центр, который будет расположен в «Экспоцентре». Выставка положительно повлияла на рост патриотизма в российском обществе, напомнив нашим гражданам об успехах и достижениях страны», - добавила Слепова.